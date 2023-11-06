شكرا لقرائتكم خبر 3 بوارج عملاقة لتلبية الطلب على المياه في المملكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اطلع وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي، على عمل محطات «البوارج العائمة» في ينبع، والتي تسهم في تلبية الطلب على المياه، حيث تملك المملكة 3 بوارج عملاقة، تعد الأكبر على مستوى العالم، بسعة إنتاج إجمالية تبلغ 150 ألف متر مكعب في اليوم.

وقام الوزير بجولة تفقدية لمنظومة «البيئة» في محافظة ينبع، تابع خلالها العديد من مشاريع المنظومة ونسب الإنجاز، واطلع على سير الخدمات المقدمة للمستفيدين بالمحافظة، بحضور عدد من قيادات الوزارة، ومسؤولي القطاعات التابعة لها.

واستهل الفضلي، زياراته بلقاء المواطنين والمزارعين والصيادين، بمقر الغرفة التجارية بالمحافظة، والاستماع إلى احتياجاتهم واستفساراتهم حول الخدمات التي تقدمها الوزارة.