فرق ميدانية للتعامل مع الحالة المطرية في مكة

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وأكدت، أنها كثفت عدد الفرق والمعدات المخصصة ضمن خطتها التشغيلية والمعتمدة وذلك بالتنسيق المسبق مع عدد من الجهات.
وكانت أمانة العاصمة المقدسة بثت عبر قنواتها الرسمية في وسائل التواصل الاجتماعي- رسائل إرشادات ونصائح توعوية متكاملة إضافة إلى إبراز جهودها الميدانية الهادفة إلى المحافظة على سلامة الأرواح والممتلكات من خلال معالجة أي تجمعات لمياه الأمطار وإزالة الآثار الناجمة ضمن النطاق الإشرافي، إلى جانب مباشرتها الفورية للبلاغات الواردة عبر نظام «بلدي».
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