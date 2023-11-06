شكرا لقرائتكم خبر فرق ميدانية للتعامل مع الحالة المطرية في مكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وزعت أمانة العاصمة المقدسة عددا من الفرق الميدانية في مختلف المواقع تحسبا للتعامل مع الحالة المطرية في مدينة مكة المكرمة، وتفاعلا مع التحذيرات الصادرة من المركز الوطني للأرصاد، وللتعامل المباشر مع الآثار الناتجة أولا بأول، والتأكد من جاهزية شبكات تصريف مياه الأمطار التي تغطي كافة أنحاء مكة المكرمة.

وأكدت، أنها كثفت عدد الفرق والمعدات المخصصة ضمن خطتها التشغيلية والمعتمدة وذلك بالتنسيق المسبق مع عدد من الجهات.

وكانت أمانة العاصمة المقدسة بثت عبر قنواتها الرسمية في وسائل التواصل الاجتماعي- رسائل إرشادات ونصائح توعوية متكاملة إضافة إلى إبراز جهودها الميدانية الهادفة إلى المحافظة على سلامة الأرواح والممتلكات من خلال معالجة أي تجمعات لمياه الأمطار وإزالة الآثار الناجمة ضمن النطاق الإشرافي، إلى جانب مباشرتها الفورية للبلاغات الواردة عبر نظام «بلدي».