تأهيل كفاءة أرصفة المشاة في العاصمة المقدسة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تنفذ أمانة العاصمة المقدسة مشاريع إصلاح أرصفة المشاة وتأهيل ورفع كفاءة عدد من المرافق وإجراء أعمال الصيانة اللازمة لأعمدة الإنارة في عدد من الطرق الرئيسة لمكة المكرمة، وذلك ضمن جهودها المستهدفة في تحسين المشهد الحضري ومعالجة التشوهات البصرية والتوسع في مشاريع التجميل والأنسنة. وأوضح المتحدث الرسمي للأمانة أسامة الزيتوني؛ أن الأمانة قد نفذت عددا من المشاريع التطويرية وإعادة التأهيل والصيانة ومشاريع تحسين وتجميل عدد من الأرصفة في عدد من الشوارع العامة بمكة المكرمة خلال الفترة الماضية لتحقيق جودة الحياة وتحسين المشهد الحضري، وذلك بمشاركة عدد من الإدارات العامة بوكالة المشاريع والإدارة العامة للتجميل والمرافق وإدارة التجميل والأنسنة وإدارة صيانة الطرق، كما ستستمر الأعمال خلال الفترة القادمة لتشمل عددا من المواقع المهمة بمكة المكرمة. الأعمال المنفذة: شملت عددا من المواقع حول المسجد الحرام.

3 محاور رئيسة بلغ إجمالي أطوالها 15 كلم2.

تأهيل ورفع كفاءة أرصفة المشاة.

مواقف السيارات.

تركيب بلاط إنترلوك على الأرصفة.

معالجة الكتابات والتشوهات البصرية على الجدران.

تنفيذ العديد من الأعمال التجميلية.

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