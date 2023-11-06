أمطار على 10 مناطق.. وجازان الأعلى بـ16.0 ملم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شهدت المملكة أمطارا متفرقة على 10 مناطق، وجاءت أعلى كميات هطول بمنطقة جازان بنسبة بلغت 16.0 ملم في مطار جازان، و4.2 ملم بسرب الطيران البحري بالمنطقة. وأوضح التقرير اليومي لوزارة البيئة والمياه والزراعة أنه من خلال 34 محطة رصد هيدرولوجية ومناخية، تم رصد كميات هطول أمطار على مناطق: (مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم، عسير، حائل، تبوك، الحدود الشمالية، جازان، الباحة، والجوف)، بكميات تفاوتت بين (16.0) ملم و(0.8) ملم، وذلك من التاسعة صباح الأحد 05 نوفمبر، حتى التاسعة صباح أمس. كميات الأمطار

منطقة عسير 12.0 ملم في خاط المجاردة.

9.0 ملم في رجال ألمع. منطقة مكة المكرمة الهدا 5.2 ملم.

الطائف 1.0. المدينة المنورة الحمنة بوادي الفرع 6.2 ملم.

2.4 ملم باليتمة بوادي الفرع. منطقة الباحة بلجرشي 6.8 ملم. منطقة الجوف دومة الجندل 4.6 ملم.

العيساوية بالقريات 3.8 ملم.

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