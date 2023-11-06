وزارة الثقافة تحصل على الآيزو في إدارة المخاطر

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ويأتي حصول وزارة الثقافة على هذه الشهادة تتويجا لجهودها في الالتزام بتحقيق المعايير العالمية في إدارة المخاطر للمنظومة الثقافية، حيث تعد إشادة دولية، وتوثيقا على جهود الوزارة في تحسين وتطوير المنظومة الثقافية، وتأكيدا على التزامها بتحقيق أهدافها بطريقة مستدامة وفعالة، وضمان إدارتها وفق خطط استباقية تتوافق مع معايير المنظمة الدولية للمواصفات القياسية.
وتمنح هذه الشهادة عن طريق المُنظّمة الدولية للمواصفات القياسية «International Organization for Standardization ISO»، للمنظمات التي تنجح في تحقيق المعايير العالمية الشاملة في إدارة المخاطر، وتطبيق مجموعة من أفضل الممارسات والمبادئ والأساليب التي تضاهي المعايير العالمية؛ وذلك امتدادا لمجموعة من الشهادات التي حصلت عليها وزارة الثقافة في عدد من المعايير المطبقة لدى «الآيزو» العالمية.
لماذا شهادة الأيزو؟
- تحقيق المعايير العالمية في إدارة المخاطر للمنظومة الثقافية.
- جهود الوزارة في تحسين وتطوير المنظومة الثقافية.
- التزامها بتحقيق أهدافها بطريقة مستدامة وفعالة.
- ضمان إدارتها وفق خطط استباقية تتوافق مع المعايير.
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