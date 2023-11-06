شكرا لقرائتكم خبر تكريم الفائزين بجائزة مجمع الملك سلمان للغة العربية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ومنحت جائزة المجمع في «فرع تعليم اللغة العربية وتعلمها» عن فئة الأفراد للدكتور محمود السيد، وعن فئة المؤسسات لمعهد تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها لجامعة أم القرى.
وفي «فرع حوسبة اللغة العربية وخدمتها بالتقنيات الحديثة» منحت الجائزة للدكتورة منى دياب عن فئة الأفراد، ولمعهد قطر لبحوث الحوسبة عن فئة المؤسسات، وفي «فرع أبحاث اللغة العربية ودراساتها العلمية» منحت الجائزة للدكتور أحمد المتوكل عن فئة الأفراد، ولجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عن فئة المؤسسات.
وفي «فرع نشر الوعي اللغوي وإبداع مبادرات مجتمعية لغوية» منحت الجائزة عن فئة الأفراد للدكتور سليمان العيوني، وعن فئة المؤسسات لمجمع اللغة العربية في الأردن.
وتضمنت الجائزة 4 أفرع هي: تعليم اللغة العربية وتعلمها، وحوسبة اللغة العربية وخدمتها بالتقنيات الحديثة، وأبحاث اللغة العربية ودراساتها العلمية، ونشر الوعي اللغوي وإبداع المبادرات المجتمعية اللغوية .
جائزة مجمع الملك سلمان
- تؤكد دور المملكة الاستراتيجي في دعم جميع القضايا المتعلقة باللغة العربية.
- تعزيز رسالة المجمع في استثمار فرص خدمة اللغة العربية.
- المحافظة على سلامتها، ودعمها نطقا وكتابة.
- تعزيز مكانتها عالميا، ورفع مستوى الوعي بها.
- اكتشاف الجديد من الأبحاث والأعمال والمبادرات في مجالات اللغة العربية.
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