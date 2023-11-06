تكريم الفائزين بجائزة مجمع الملك سلمان للغة العربية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كرم مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية الفائزين بجائزة المجمع في دورتها الثانية، وذلك خلال احتفاء أقيم مساء أمس بالرياض تحت رعاية وزير الثقافة رئيس مجلس أمناء المجمع الأمير بدر بن فرحان، وبحضور عدد من ممثلي المؤسسات والشخصيات اللغوية والثقافية من دول العالم.

ومنحت جائزة المجمع في «فرع تعليم اللغة العربية وتعلمها» عن فئة الأفراد للدكتور محمود السيد، وعن فئة المؤسسات لمعهد تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها لجامعة أم القرى.

وفي «فرع حوسبة اللغة العربية وخدمتها بالتقنيات الحديثة» منحت الجائزة للدكتورة منى دياب عن فئة الأفراد، ولمعهد قطر لبحوث الحوسبة عن فئة المؤسسات، وفي «فرع أبحاث اللغة العربية ودراساتها العلمية» منحت الجائزة للدكتور أحمد المتوكل عن فئة الأفراد، ولجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عن فئة المؤسسات.

وفي «فرع نشر الوعي اللغوي وإبداع مبادرات مجتمعية لغوية» منحت الجائزة عن فئة الأفراد للدكتور سليمان العيوني، وعن فئة المؤسسات لمجمع اللغة العربية في الأردن.

وتضمنت الجائزة 4 أفرع هي: تعليم اللغة العربية وتعلمها، وحوسبة اللغة العربية وخدمتها بالتقنيات الحديثة، وأبحاث اللغة العربية ودراساتها العلمية، ونشر الوعي اللغوي وإبداع المبادرات المجتمعية اللغوية .

جائزة مجمع الملك سلمان