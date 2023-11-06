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رصد مؤشرات نظام مد الحماية التأمينية لمواطني الخليج

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- بواسطة أيمن الوشواش - شاركت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في الاجتماع الثاني والعشرين لرؤساء أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي يستضيف نسخته هذا العام صندوق الحماية الاجتماعية بسلطنة عمان، ورأس وفد المؤسسة المحافظ عبدالعزيز البوق.

ويأتي الاجتماع لتعزيز التعاون والعمل المشترك بين أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية فيما يخص قطاع الحماية التأمينية.

وناقش الاجتماع المستجدات والمؤشرات الإحصائية لتطبيق نظام مد الحماية التأمينية لمواطني دول المجلس العاملين في غير دولهم من الدول الأعضاء وسبل تطويره وتعزيزه بما يحقق الحماية التأمينية للمستفيدين، ومبادرة جائزة صناديق التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية للبحوث العلمية، وسير الندوات الدورية لتعزيز الوعي حول نظام مد الحماية التأمينية.

كما شهد الاجتماع تكريم الشخصيات الخليجية الرائدة في مجال التأمين الاجتماعي التي جاء من ضمنها محافظا المؤسسة السابقان سليمان القويز ومحمد النحاس تقديرا لجهودهم في تطوير منظومة الحماية التأمينية.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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