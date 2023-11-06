رصد مؤشرات نظام مد الحماية التأمينية لمواطني الخليج

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شاركت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في الاجتماع الثاني والعشرين لرؤساء أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي يستضيف نسخته هذا العام صندوق الحماية الاجتماعية بسلطنة عمان، ورأس وفد المؤسسة المحافظ عبدالعزيز البوق.

ويأتي الاجتماع لتعزيز التعاون والعمل المشترك بين أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية فيما يخص قطاع الحماية التأمينية.

وناقش الاجتماع المستجدات والمؤشرات الإحصائية لتطبيق نظام مد الحماية التأمينية لمواطني دول المجلس العاملين في غير دولهم من الدول الأعضاء وسبل تطويره وتعزيزه بما يحقق الحماية التأمينية للمستفيدين، ومبادرة جائزة صناديق التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية للبحوث العلمية، وسير الندوات الدورية لتعزيز الوعي حول نظام مد الحماية التأمينية.

كما شهد الاجتماع تكريم الشخصيات الخليجية الرائدة في مجال التأمين الاجتماعي التي جاء من ضمنها محافظا المؤسسة السابقان سليمان القويز ومحمد النحاس تقديرا لجهودهم في تطوير منظومة الحماية التأمينية.