رصد مؤشرات نظام مد الحماية التأمينية لمواطني الخليج

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ويأتي الاجتماع لتعزيز التعاون والعمل المشترك بين أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية فيما يخص قطاع الحماية التأمينية.
وناقش الاجتماع المستجدات والمؤشرات الإحصائية لتطبيق نظام مد الحماية التأمينية لمواطني دول المجلس العاملين في غير دولهم من الدول الأعضاء وسبل تطويره وتعزيزه بما يحقق الحماية التأمينية للمستفيدين، ومبادرة جائزة صناديق التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية للبحوث العلمية، وسير الندوات الدورية لتعزيز الوعي حول نظام مد الحماية التأمينية.
كما شهد الاجتماع تكريم الشخصيات الخليجية الرائدة في مجال التأمين الاجتماعي التي جاء من ضمنها محافظا المؤسسة السابقان سليمان القويز ومحمد النحاس تقديرا لجهودهم في تطوير منظومة الحماية التأمينية.
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