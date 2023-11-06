شكرا لقرائتكم خبر عن الرصيف المطاطي الماص للإجهادات.. ابتكار جديد لـ مركز أبحاث الطرق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اطلع رئيس الهيئة العامة للطرق المكلف م. بدر الدلامي، على الأبحاث العلمية والابتكارات الجديدة التي يعمل عليها مركز أبحاث الطرق واختبارات الرصف المتعجلة التابع للهيئة في قطاع الطرق.

واستعرض، خلال زيارته المركز، مع وفد من الجهات الحكومية ذات العلاقة، عددًا من الدراسات البحثية والابتكارات التي يعمل عليها المركز، ومنها الرصيف المطاطي المرن الماص للإجهادات، وهو ابتكار تجريبي تم تنفيذه باستخدام خليط إسفلتي يحتوي على المطاط الناتج عن إعادة تدوير الإطارات التالفة بمقاسات مدروسة.

ويهدف هذا الابتكار إلى استخدامه في ممرات المشاة والركض، بهدف المحافظة على الصحة وتعزيز جودة الحياة.

الاستفادة من الابتكارات

هدفت الزيارة إلى تعزيز التعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة وتبادل الخبرات والمعرفة في قطاع الطرق، وتحقيق أقصى استفادة على المستوى الوطني من الابتكارات والدراسات.

وتعكس هذه الزيارة التزام الهيئة بالابتكار والتطوير المستمر لتحقيق أفضل معايير الجودة والسلامة في البنية التحتية للطرق.

ويعد المركز السعودي لأبحاث الطرق واختبارات الرصف المتعجلة (سرابتك) المركز الوحيد في منطقة الشرق الأوسط الذي يُحاكي عددًا من المراكز البحثية المشابهة والموجودة في قارتي أمريكا الشمالية وأوروبا.