اخبار السعوديه

وزير الخارجية يناقش تعزيز العلاقات مع رئيسة وزراء بنغلاديش

0 نشر
واس- جدة 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يناقش تعزيز العلاقات مع رئيسة وزراء بنغلاديش والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، الشيخة حسينة واجد رئيسة وزراء جمهورية بنغلاديش الشعبية، وذلك على هامش المؤتمر الدولي حول المرأة في الإسلام، المنعقد في جدة.

ونقل سموه تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله - لدولتها، وأصدق تمنياتهما لجمهورية بنغلاديش وشعبها الشقيق بدوام التقدم والرخاء.

استعراض العلاقات الثنائية

وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية، وسبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، بالإضافة إلى مناقشة التطورات في قطاع غزة ومحيطها، والجهود المبذولة لوقف إطلاق النار، وأهمية تأمين ممرات آمنة لإدخال المساعدات الإنسانية والضرورية العاجلة لتجنب حدوث كارثة إنسانية.

كما تطرق الجانبان إلى أبرز الموضوعات المطروحة في المؤتمر الدولي حول المرأة في الإسلام، وأهمية دعم كافة الجهود المعنية بتطوير المرأة وتمكينها.

حضر اللقاء، مدير فرع وزارة الخارجية بمنطقة مكة المكرمة، مازن بن حمد الحملي.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا