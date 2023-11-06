شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يناقش تعزيز العلاقات مع رئيسة وزراء بنغلاديش والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، الشيخة حسينة واجد رئيسة وزراء جمهورية بنغلاديش الشعبية، وذلك على هامش المؤتمر الدولي حول المرأة في الإسلام، المنعقد في جدة.

ونقل سموه تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله - لدولتها، وأصدق تمنياتهما لجمهورية بنغلاديش وشعبها الشقيق بدوام التقدم والرخاء.

استعراض العلاقات الثنائية

وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية، وسبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، بالإضافة إلى مناقشة التطورات في قطاع غزة ومحيطها، والجهود المبذولة لوقف إطلاق النار، وأهمية تأمين ممرات آمنة لإدخال المساعدات الإنسانية والضرورية العاجلة لتجنب حدوث كارثة إنسانية.

كما تطرق الجانبان إلى أبرز الموضوعات المطروحة في المؤتمر الدولي حول المرأة في الإسلام، وأهمية دعم كافة الجهود المعنية بتطوير المرأة وتمكينها.

حضر اللقاء، مدير فرع وزارة الخارجية بمنطقة مكة المكرمة، مازن بن حمد الحملي.