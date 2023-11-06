إغلاق جزئي لطريق الملك عبدالله في الدمام

أعلنت شركة المياه الوطنية، ممثلة في قطاعها الشرقي، وبالتعاون مع الإدارة العامة للمرور بالمنطقة الشرقية، إغلاق طريق الملك عبدالله الثلاثاء 7 نوفمبر 2023، وذلك للبدء في تنفيذ أعمال خط مياه إستراتيجي بطول 2 كم في حي المزروعية بمدينة الدمام.

وبيّنت أن المرحلة الأولى من الخط ستبدأ من تقاطع طريق الملك فيصل إلى تقاطع طريق الأشرعة، وذلك لاستكمال أعمال تمديد خطوط المياه الإستراتيجية الخاصة بمشاريع تحسين جودة المياه في المنطقة الشرقية، التي تنفذ على أربع مراحل، لتزويد السكان بالمياه المحلاة.

وأوضحت الشركة أن المرحلة الأولى تشمل إغلاقا جزئيا بطول 500 متر في طريق الملك عبدالله، بدءا من تقاطعه مع طريق الملك فيصل حتى إشارة التقاطع مع طريق الملك سعود، مع استمرار حركة المركبات القادمة من طريق الملك فيصل شرقا إلى طريق الملك عبدالله شمالًا، مبينة أنه سيستمر تنفيذ هذه المرحلة 45 يومًا، وستستكمل المراحل الأخرى المتبقية على امتداد طريق الملك عبد الله شمالا للوصول إلى تقاطع شارع الأشرعة بالإستراتيجية نفسها بمسافة إغلاق طولها 500 متر لـ45 يومًا، ليصبح إجمالي مدة العمل في المراحل الأربع 180 يوم عمل.

وناشدت الشركة قائدي المركبات أخذ الحيطة والحذر، ومراعاة قواعد السلامة المرورية خلال عبورهم الطريق في أثناء تنفيذ المشروع، موضحة أن المشروع يأتي لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وسكان المنطقة الشرقية، والارتقاء بجودة المياه ضمن رؤية 2030.