انت الان تتابع "صحة الطائف" تُطلق حملة "امش 30" في 11/11 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 06 نوفمبر 2023, 9:01 مساءً

تطلق مديرية الشؤون الصحية بالطائف في الحادي عشر من شهر نوفمبر الحالي حملة #امش 30، والتي تشرف عليها وزارة الصحة، ويتم إطلاقها في جميع أنحاء المملكة، وتنفذها جميع المديريات في المناطق والمحافظات. وقالت "صحة الطائف" لـ"الخليج 365" إنه جار الاستعداد والتنسيق مع الجهات الحكومية والخاصة بالمحافظة من أجل المشاركة في هذه الحملة والتي تهتم بنشر ثقافة المشي في المجتمع. ولفت إلى أن الرياضة تساعد في تحسين المزاج، والحد من القلق والاكتئاب، والمحافظة على صحة القلب، والوقاية من الأمراض المزمنة، مثل: أمراض القلب، وارتفاع ضغط الدم، وداء السكري، النوع الثاني. كما تساعد في إنقاص الوزن وتخفيفه، وتقوية العظام والمفاصل، ومنع الإصابة بهشاشة العظام. وأضاف أن مزاولة رياضة المشي تساعد على خفض مستوى الكوليسترول الضار بالجسم، وحرق السعرات الحرارية الزائدة، والمحافظة على مرونة المفاصل وقوة العضلات.

كانت هذه تفاصيل خبر "صحة الطائف" تُطلق حملة "امش 30" في 11/11 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.