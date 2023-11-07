انت الان تتابع إعادة فتح عقبتي قلوة والأبناء.. وأعمال الصيانة تُبقي عقبة حزنة مغلقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - أعادت الجهات ذات العلاقة بمنطقة الباحة، فتح طريق عقبة قلوة وعقبة الأبناء، فيما لا تزال عقبة حزنة تحت إجراءات إزالة العوائق، وذلك للتأكد من سلامة الطريق لمرتاديه.

يُذكر أن الجهات ذات العلاقة أغلقت ثلاث عقبات في الباحة مساء اليوم، وأعادت فتح اثنتين منها بعد إزالة العوائق.

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