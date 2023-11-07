انت الان تتابع الليلة من دون "كريستيانو رونالدو".. النصر يسعى لتجاوز عقبة الدحيل القطري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 06 نوفمبر 2023, 9:15 مساءً

يحل فريق النصر الأول لكرة القدم، مساء اليوم الثلاثاء، ضيفاً ثقيلاً على نظيره الدحيل القطري، وذلك على ملعب عبدالله بن خليفة بنادي الدحيل في العاصمة القطرية الدوحة، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري أبطال آسيا، لحساب المجموعة الرابعة، التي يتصدرها النصر بـ 9 نقاط، فيما يأتي الدحيل ثالثاً بنقطة واحدة. الدحيل يدخل اللقاء متسلحاً بعاملي الأرض والجمهور وإحياء الأمل للبقاء في دائرة المنافسة من أجل خطف بطاقة التأهل. في المقابل يخوض النصر اللقاء من دون قائده النجم البرتغالي "كريستيانو رونالدو" الغائب بداعي الإرهاق، لذا فضل مدرب النصر "كاسترو" إراحته، كما يغيب المدافع "لابورت" بداعي الإصابة. ويسعى الأصفر للعودة بالنقاط الثلاث التي تؤهله لخطف بطاقة التأهل للدور التالي. الفيحاء - العين وعلى أرض ملعب الملك فهد الدولي في العاصمة الرياض، يحل العين الإماراتي ضيفاً مزعجاً على الفيحاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة. ويدخل العين اللقاء وهو متصدر لمجموعته الأولى بـ 9 نقاط، فيما يتمسك الفيحاء بأمل تحقيق انتصار صعب يعيده لدائرة المنافسة. الفيحاء - العين

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