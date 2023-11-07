انت الان تتابع للعقود الجديدة.. رفع مُقدَّم منتج البناء الذاتي إلى 25% بدءًا من هذا الأسبوع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 06 نوفمبر 2023, 9:21 مساءً

يدخل قرار رفع مُقدَّم منتج البناء الذاتي المُقدَّم من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان والصندوق العقاري لمستفيدي سكني إلى 25%، بدلاً من 10%، حيز التنفيذ بدءًا من هذا الأسبوع، وذلك بجانب إيداع الدعم السكني الشهري كاملاً شهريًّا في حساب المستفيد بدءًا من تاريخ توقيع العقد التمويلي. وفي التفاصيل، كشف مصدر تمويلي الأسبوع الماضي لـ"الخليج 365" عن تعديلات جديدة لمستفيدي منتج البناء الذاتي والدعم السكني المُقدَّم لمستفيدي "سكني" من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان وصندوق التنمية العقارية، من بينها رفع نسبة الدفعة الأولى من قيمة العقد التمويلي، إضافة إلى تعديل آلية إيداع الدعم السكني الشهري لمستفيدي المنتج. وتُعدُّ التعديلات الجديدة فرصة استثنائية لمستفيدي "سكني" للحصول على منتج البناء الذاتي؛ إذ كان أبرز التعديلات رفع نسبة الدفعة الأولى من 10% إلى 25%، إضافة إلى إيداع الدعم السكني الشهري كاملاً شهريًّا في حساب المستفيد بدءًا من تاريخ توقيع العقد التمويلي. وقال المصدر لـ"الخليج 365": صندوق التنمية العقارية وجَّه الجهات التمويلية المعتمدة بتطبيق التعديلات الجديدة بدءًا من الأحد المقبل؛ وذلك لتمكين مستفيدي "البناء الذاتي" من تغطية التكاليف الأولية لمراحل البناء. وأوضح المصدر أن التعديلات الجديدة تعالج التحديات التي كانت تواجه مستفيدي منتج البناء الذاتي، منها رفع قيمة الدفع الأولى التي كانت في السابق 10% إلى 25%؛ بهدف منح المستفيد فرصة لتلبية احتياجه للبدء في المراحل الأولى لبناء مسكنه، إضافة إلى إيداع قيمة الدعم السكني الشهري كاملاً مقارنة بالسابق؛ إذ كان يتم إيداع الدعم حسب نسبة الإنجاز والدفعات التمويلية. وأشار المصدر إلى أن التعديلات الجديدة تُطبَّق على العقود التمويلية الجديدة لمستفيدي منتج البناء الذاتي بدءًا من يوم الأحد القادم، لافتًا إلى أن التعديلات تأتي تلبية لتحسين قدرة المستفيد على تملُّك السكن الملائم وفق احتياجاته وقدراته التمويلية.

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