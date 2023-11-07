انت الان تتابع بسبب الظروف الجوية.. تحويل الدراسة عن بُعد بمدارس البرك التابعة لـ"تعليم محايل" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - بسبب الظروف الجوية ‏وبناءً على التنبيهات الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الطلاب والطالبات ومنسوبي المدارس التابعة لمكتب تعليم البرك، تقرر تحويل الدراسة ‫عن بُعد اليوم الثلاثاء، عبر ‫منصة مدرستي، بجميع مدارس مكتب تعليم البرك.

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