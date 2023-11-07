تراند اليوم : بالفيديو.. دلال الحربي :غطاء الوجه لم يكن منتشر في البادية بنجد في القرن التاسع عشر

صحيفة الخليج 365: كشفت أستاذة التاريخ دلال الحربي ، خلال لقاء مع برنامج " في الصورة " حقيقة انتشار غطاء الوجه في البادية خلال القرن التاسع عشر .

وقالت : إن رحالة القرن التاسع عشر جميعا ، أكدوا على أن نساء البادية لم يعرفوا غطاء الوجه ، ولدي نصوص قارنتها بهذا الكلام .

وتابعت: أن أحد الرحالة " رون كير " عام 1918 ، عندما قابل إمرأة من مطير قال أنها ترتدي نقاب ، في حين أن جميع الرحالة قالوا أن المرأة البدوية لا تعرف الغطاء .

واستكملت : وهذا تفسيره عندي أنه تابع لحركة الإخوان والتشدد الذي حدث بعد ذلك لفرض النقاب والحجاب على البدويات ، وجميع النصوص التي قدمتها الخاصة بالقرن التاسع عشر والمرأة البدوية كلهم يؤكدون أنه ما كان فيه غطاء .

وأردفت: غطاء الوجه كان للحاضره وأيضا هم أكدوا أنه كان في المناطق الجنوبية من نجد ، على سبيل المثال "حائل " كان موجود لكن ليس بذلك التشدد .