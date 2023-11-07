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تراند اليوم : أول تعليق أمريكي على تهديد وزير إسرائيلي بضرب غزة بقنبلة نووية

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صحيفة الخليج 365 وكالات: نددت الولايات المتحدة اليوم الاثنين بالتصريحات "غير المقبولة على الإطلاق" التي أدلى بها وزير إسرائيلي بدا وكأنه يعبر عن قبوله لفكرة قيام إسرائيل بتنفيذ ضربة نووية على غزة.

وقال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية فيدانت باتيل في مؤتمر صحفي "ما زلنا نعتقد أنه من المهم لجميع أطراف هذا الصراع الامتناع عن خطاب الكراهية".

وكانت تصريحات وزير التراث الإسرائيلي عميحاي إلياهو أثارت موجة استنكار دولية وعربية، ما دفع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى تعليق حضوره جلسات الحكومة.

فيما أوضح لاحقا الوزير المتطرف التابع لحزب "عوتسما يهوديت" اليميني المتشدد، أن كلامه كان "مجرد تشبيها مجازيا".

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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