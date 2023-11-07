998 بلاغا للهلال الأحمر

باشر فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة نجران خلال شهر أكتوبر الماضي 998 بلاغاً إسعافياً، تجاوبت معها الفرق الميدانية بنجاح. وبيَّنت الهيئة أن الحالات تنوعت ما بين حوادث مرورية وحالات مرضية وأزمات تنفسية وحالات أخرى، تعاملت معها الفرق الإسعافية من خلال كوادر بشرية متخصصة وعبر آليات مجهزة بأحدث التجهيزات اللازمة. وأشارت إلى أن الحالات المرضية سجلت أعلى نسبة من الحالات الإسعافية، حيث بلغت 793 حالة إسعافية، بينما سجلت الحالات الناتجة عن الحوادث المرورية 205 حالات.



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