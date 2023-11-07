معالجة 93 ألف م2

عالجت أمانة منطقة الحدود الشمالية، ممثلة في بلدية محافظة رفحاء، خلال أكتوبر 2023 أكثر من 93.700 متر مربع من المسطحات الخضراء، شملت الصيانة والقص والتجميل، وزراعة 402.000 زهرة إضافية، و310 أشجار، وتكريب وتهذيب 2.561 نخلة.

كما شملت الأعمال معالجة 4.293 مترا مربعا من المستنقعات داخل الأحياء، و13.187 مترا مربعا من أعمال الكشط، وسفلتة 11.146 مترا مربعا، وتوريد 152 عمود إنارة بارتفاع 8 أمتار، لإنارة شارع الستين والطريق الرئيسي بحي الضاحية، وصيانة 463 عمودا ديكوريا، وتركيب 7 ألعاب متنوعة.

وفي مجال الإصحاح البيئي، عالجت الأمانة 11.567 من النفايات، و603 حاويات، و6 بلاغات، حيث بلغت المساحة المخدومة 1.146 كيلو مترا مربعا. يأتي ذلك ضمن خطط أمانة المنطقة لتعزيز الصحة العامة، ورصد ومعالجة التشوهات البصرية، وتحسين المشهد الحضاري وجودة الحياة.