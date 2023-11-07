شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يحدث في جسمك عند تناول القهوة بعد الإفطار مباشرة؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

مشروب القهوة الساخن من المشروبات التي يعشقها ملايين الأشخاص حول العالم ويمجدونه في الأشعار والروايات، وهناك العديد من الأشخاص الذين اعتادوا تناول كوب القهوة فور الاستيقاظ، وفي شهر رمضان يقومون بتناوله بعد الإفطار مباشرة.

وفي هذا المقال سنتعرف على تأثير تناول القهوة بعد الإفطار مباشرة على جسمك وصحتك، فإن كنت من عشاق القهوة أو ممن يتناولها بشكل يومي على الأقل، فيجب عليك قراءة السطور التالية.

-هل تناول القهوة بعد الإفطار مباشرة يسبب أضرار صحية؟

يعتبر تناول فنجان من القهوة بعد تناول وجبة الإفطار مباشرة أمر غير ضار على صحة الفرد، ولكن المشكلة الصحية قد تحدث نتيجة الإفراط في تناول القهوة بعد الإفطار بصفة خاصة أو خلال اليوم بصفة عامة، وذلك لأن الإفراط في تناول القهوة يسبب زيادة نبضات القلب ومشاكل النوم والأرق.

وقد حددت الدكتورة ليندا جاد استشاري التغذية العلاجية والسمنة، الكمية المناسبة من القهوة يوميًا حتى لا يكون لها تأثير سلبي على الصحة، وهذه الكمية هي فنجانين من القهوة بحد أقصى في اليوم الواحد.