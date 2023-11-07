شكرا لقرائتكم خبر عن لهذه الأسباب يزداد الوزن في الشتاء! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

يسعى الفرد إلى الحفاظ على وزنه خلال فصل الشتاء. ويبدأ بوضع لائحة الممنوعات التي تؤدي الى كسب بعض الكيلوغرامات الإضافية. إلا أنّ المغريات التي يقدمها هذا الفصل من مأكولات لذيذة كالبطاطا الحلوة والكستناء، تساهم في زيادة وزن الفرد دون انتباه. وبالتالي، تكون النتيجة: جهود اضافية للتخلص من الوزن الزائد.

في هذا الصدد، أشارت اختصاصية التغذية نغم طنوس، إلى أسباب زيادة الوزن في فصل الشتاء، هذه الأسباب تتنوع وفق عوامل عدّة، أبرزها:

من الناحية الجسدية:

- عدم القيام بالتمارين الرياضية بانتظام.

من الناحية البيولوجية:

- ينخفض هرمون "السيروتونين" أي هرمون السعادة، الذي يفرزه الدماغ، في الجسم، بسبب قلّة تعرض الفرد الى أشعة الشمس.

من الناحية الفيزيولوجية:

- يحتاج الجسم إلى المزيد من الطاقة في فصل الشتاء، لانه يحرق سعرات حرارية أكثر، لذا، يتناول الفرد كميات أكبر من الأطعمة.

هل تعلم؟

- يستطيع الفرد خسارة وزن أسرع في فصل الشتاء مقارنة بالفصول الاخرى، وذلك لأن الجسم يحرق طاقة أكثر للحفاظ على حرارته الطبيعية.

فهل ستستفيدون من هذه الخاصية لحرق دهون أكثر؟