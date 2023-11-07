شكرا لقرائتكم خبر عن أيهما أفضل صدر أم فخذ الدجاج؟ وما هي الأجزاء التي تمثل خطرًا قاتلًا على صحتك؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

الدجاج أحد الأطعمة الأساسية في جميع البيوت، حيث يتناولها الأهالي أكثر من مرة في الأسبوع، ويتقاسمون بين الصدر والورك حسب الجزء المفضل لكل شخص، ولكن أحيانا يخطأ البعض في تناول بعض الأجزاء بها وأيضا في طريقة غسلها التي تسبب أضرار على الصحة.

ويتساءل البعض بشأن ما الأفضل تناوله في الفراخ؟ وما يجب الابتعاد عنه؟ وما هي الطريقة الصحيحة لغسلها؟، وهو ما ترد عليه الدكتورة ليندا جاد الحق، استشاري التغذية العلاجية والدكتور محمد الحوفي أستاذ علوم الأغذية.

أيهما أفضل الصدر أم الورك؟

الدكتورة ليندا جاد الحق، استشاري التغذية العلاجية، شرحت أن الأفضل تناول صدر الفرخة بدلا من الورك، لأنه أقل دهون: "كل الطيور الصدر فيها أقل دهون والورك أكثر دهون، والصدر أخف كمان، فالأفضل تناولها عشان الصحة".

أجزاء يجب عدم تناولها في الفراخ؟

ونصحت ليندا بعدم تناول الرقبة والأجنجة وجلد الفراخ، موضحة السبب: "الفرخة بتتحقن من الرقبة والجناحات فبيكون فيها ترسبات وغلط على الصحة"، وكذلك يجب الابتعاد عن تناول الجلد الذي يفضل الكثيرون تناوله لمذاقه الجيد، لسببين.

السبب الأول في عدم تناول الجلد هو أن يحتوي على نسبة دهون عالية جدا، أما السبب الثاني بحسب وصف استشاري التغذية العلاجية هو أن الأدوية أو الحقن أو التطعيمات كما يطلق عليها التي تحصل عليها الفراخ تتخزن تحت الجلد: "كل ده بيترسب تحت الجلد الحرارة بتكسر جزء منه لكن لا يفضل أكل الجلد".

أضرار تناول الرقبة والأجنحة والجلد؟

أوضحت ليندا أن الأدوية أو التطعيمات التي تحصل على الفراخ تحتوي على سم للجسم تؤثر على الشوارد الحرة أي تكون أكثر: "يعني الجسم يبقى بيحارب ده فانتي بتستهلكي الجسم لما بتدخلي حاجات الجسم محتاج ينظفها وينقيها من السميات بتاعتها يعمل مجهود، بدل أنه يقدر يوفر الطاقة أن يرفع مناعتك ويحسن صحتك في الدفاع عن أمراض تانية، فمتجهديهوش في حاجات تانية".

كيفية غسل الفراخ؟

الدكتور محمد الحوفي، أستاذ علوم الأغذية شرح تفاصيل غسل الدواجن موضحا أن الموضوع يعتمد على مكان شرائها، فعلى سبيل المثال إذا كانت الدواجن من الفرارجي يجب على الشخص غسلها جيدا في المنزل: "طالما مدبوحة محلي لازم أغسلها مفيش كلام لأن هو مش بيغسلها كويس".

وفي حال شراء الشخص لكمية كبيرة من دواجن الفرارجي يعمل على غسلها جيدا ثم وضعها في "الفريزر"، وعند القيام باستخدامها بعد التجميد لا يحتاج حينها للغسيل مرة أخرى ويمكن طهيها موضحا: "عملية الغسيل بنخاف من انتشار الميكروب وانتي جايبة الفرخة لسه مدبوحة وبتغسليها أكيد فيه مية بطرطش كده مية الغسيل دي فيها بعض الميكروبات اللي موجودة في الدواجن".

واستكمل "الحوفي"، حديثه: "الدواجن من أهم مصادر نقل الميكروبات عن طريقها مثل السالمونيلا"، أما في حالة شراء فراخ مجمدة من أحد الشركات المضمونة والشهيرة لا تحتاج إلى غسيلها قبل الطهي بحسب أستاذ علوم الأغذية، حيث إنها تكون تم تنظيفها جيدا من قبل الشركة.