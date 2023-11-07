شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الطعام الذي يطيل عمرك ويفرح قلبك والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

كشف باحثون أن تغيير النظام الغذائي يعد أحد أفضل الطرق لتحسين صحة القلب والعيش فترة أطول.

ومع ازدياد معدلات الإصابة بالسكتات الدماغية والنوبات القلبية، تقدم الدكتورة، لورا كور، أخصائية أمراض القلب، نصائح تقلل من خطر الإصابات القاتلة، تتضمن تناول غذاء غني بالخضروات والفواكه والدهون والأسماك والمكسرات وزيت الزيتون.

وفيما يلي أفضل الأنظمة الغذائية للحفاظ على نشاط القلب ودوام الصحة:

- كثرة الخضار

تشير الأبحاث إلى أن تناول 10 وجبات من الفاكهة والخضروات، يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بمقدار الثلث تقريبا.

وتتميز الفواكه والخضروات بأنها توفر الألياف والفيتامينات والأكسدة، التي تفيد صحة القلب مباشرة.

- تحقيق التوازن بين اللحم والسمك

إن تناول الكثير من اللحم الأحمر سيئ لصحة القلب، ويمكن أن يؤدي إلى تخثر الدم، في حين أن الأسماك الزيتية تساعد على نقاوة الشرايين.

وتقول لورا إن "القاعدة الأساس هي تناول اللحوم مرتين أسبوعيا فقط، ومطابقتها مع حصتين أو 3 حصص من السمك، بما في ذلك الأسماك الزيتية، مثل السردين وسمك السلمون أو التونة. ويوفر السمك الدهني عنصر أوميغا 3 الصحي، الذي يساعد على تدفق الدم عبر الشرايين بشكل أفضل".

- تناول الزيوت الجيدة

يعد استبدال الدهون المشبعة، مثل الزبدة والجبن والحلويات واللحوم الحمراء، مع الدهون غير المشبعة (مثل الزيوت العطرية أو الكربوهيدرات عالية الألياف)، أفضل طريقة لتحسين صحة القلب.

وأوضحت كور قائلة: "أوصي بزيت الزيتون وزيت بذور اللفت أكثر من أي نوع آخر. حاول أن تستهلك ملعقتان كبيرتان منها في اليوم".

- خفض استهلاك الملح

قالت الدكتورة كور إن "تخفيف الملح في الطعام أمر مهم للغاية بالنسبة لمعظمنا، لمنع أو تقليل ارتفاع ضغط الدم مع تقدمنا في العمر".

- تناول البيض والحليب

وجدت دراسة شملت 130 ألف شخص، أن الأفراد الذين تناولوا وجبتين أو أكثر يوميا من الحليب أو الزبادي، بما في ذلك المنتجات كاملة الدسم، ينخفض لديهم خطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة 22%، مع انخفاض مخاطر الإصابة بسكتة دماغية بنسبة 34%، وخطر الموت بسبب مرض القلب بنسبة 23%.

وتوصي كور بتناول نحو بيضتين في اليوم الواحد، حيث أن منتجات الألبان الغنية بالكالسيوم والبوتاسيوم، جيدة لصحة القلب.