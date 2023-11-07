شكرا لمتابعة خبر عن سياح يبدون إعجابهم بالقهوة السعودية..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أبدى عدد من السياح الأجانب بإعجابهم بالقهوة السعودية ، خلال استضافتهم في المملكة .

وأظهر مقطع فيديو متداول عبر منصة «إكس» ، إعجابهم بقولهم : “مذاقها مميز خاصة مع التمر والشوكولاته ، فكان طعمها مفاجأة بالنسبة لنا فهى تحتوى على بعض البهارات المميزة التي تجعلنا نرغب في طلبها” .

وتحدث أحد السياح عن سبب إعجابه بالقهوة ، قائلاً : “القهوة مع التمر شيئاً أساسياً في أي تجمعات للأصدقاء والعائلة ، وبالتالي يمكنني الاستماع بها” .

وقالت أحد الزوار الأسبان أن مذاق القهوة السعودية أفضل من القهوة الإسبانية التي تشربها في أغلب الأوقات خاصة وأنها صحية أكثر من غيرها ولا تعتمد على السكر .