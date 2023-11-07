تراند اليوم : شاهد.. الفنانة البحرينية "هيفاء حسين" تكشف تطورات حالتها الصحية بعد إصابتها بمرض في الأحبال الصوتية

صحيفة الخليج 365 : كشفت الفنانة البحرينية هيفاء حسين عن تطورات حالتها الصحية، بعد إعلانها في وقت سابق إصابتها بمرض في الأحبال الصوتية.

وقالت خلال مقطع فيديو:"ما فيني أي شيء وأنا بخير، وأحبكم وايد، وشكرا على محبتكم، والناس شوي كبرت الموضوع، لكن أنا بخير".

الجدير بالذكر قالت هيفاء في وقت سابق، أنها شعرت بتعب في صوتها قبل 3 أشهر حين أُُصيبت بزكام حاد، أثناء تصوير مشاهدها في مسلسل "حكاية لونا" في الأردن. وحين عودتها إلى البحرين، فقدت صوتها لمدة 10 أيام، ما دفعها إلى زيارة طبيب مختص أكّد لها تعب حبالها الصوتية وعضلات الفم، وطلب منها الذهاب إلى أخصائي نطق.