تراند اليوم : "‏انتقمت لنفسي بعدها".. بالفيديو: "دلال الحربي" تكشف قصة اعتراضها في مجلس الشورى ومغادرتها الجلسة بعد حجب توصيتها

صحيفة الخليج 365: كشفت أستاذة التاريخ الدكتورة دلال الحربي تفاصيل واقعة اعتراضها في مجلس الشورى ومغادرة الجلسة بعد حجب توصيتها.

حجب توصية

وقالت خلال لقاء لها مع برنامج "في الصورة" المذاع على قناة روتانا خليجية:" غادرت إحدى الجلسات بسبب حجب توصيتي على الرغم أن التوصية كانت ضمن جدول الجلسة"، مشيرة إلى أنه تم الحجب من قبل رئيس اللجنة وليس رئيس الجلسة.

تأجيل التوصية

وتابعت:" رئيس اللجنة عندما كان يقرأ التقرير قال ( الدكتورة دلال الحربي وافقت على تأجيل توصيتها)". لافتة إلى أنها لم توافق على التأجيل وخرجت احتجاجا على ذلك.