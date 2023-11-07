تراند اليوم : بالفيديو.. خبير تقني يشرح طريقة لاكتشاف روابط الاحتيال والمواقع المزيفة عن المواقع الرسمية قبل الدخول إليها

صحيفة الخليج 365: شرح الخبير التقني عبدالله السبع، طريقة لاكتشاف روابط الاحتيال والمواقع المزيفة عن المواقع الرسمية قبل الدخول إليها والتسجيل بها.

الخدمات الغريبة

وقال السبع خلال لقاء ببرنامج "ياهلا": قبل الدخول على أي رابط تأكد من الدومين نفسها إذا كان "دوت سايت أو دوت ويكس أو أي شيء من هذه الخدمات الغريبة" ابعد عنها بشكل مباشر.

الخدمات الحكومية

وأضاف: كل الشركات المعروفة وكل الخدمات الحكومية تعتمد على "دوت إس إيه"، وهناك شركات تعتمد على "دوت كوم" وهذا أول طريق تعرف فيها.

الروابط الوهمية

وأشار: هناك خدمات موجودة أنت قادر تستخدمها للكشف عن الروابط الوهمية، وتوجد خدمات مدفوعة أنت قادر تتواصل معها بالواتساب ويعطيك إياه ويقول لك هذا رابط وهمي ابعد عنه.

رابط احتيالي

وتابع: هناك خدمة مجانية " سي سي" تتواصل في الواتساب ويعطيك رابط وفي حساب الواتساب ترسل له أي رابط مباشرة ويقول لك هذا رابط احتيالي أو معتمد.