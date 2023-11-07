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تراند اليوم : بالفيديو.. خبير تقني يشرح طريقة لاكتشاف روابط الاحتيال والمواقع المزيفة عن المواقع الرسمية قبل الدخول إليها

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صحيفة الخليج 365: شرح الخبير التقني عبدالله السبع، طريقة لاكتشاف روابط الاحتيال والمواقع المزيفة عن المواقع الرسمية قبل الدخول إليها والتسجيل بها.

الخدمات الغريبة

وقال السبع خلال لقاء ببرنامج "ياهلا": قبل الدخول على أي رابط تأكد من الدومين نفسها إذا كان "دوت سايت أو دوت ويكس أو أي شيء من هذه الخدمات الغريبة" ابعد عنها بشكل مباشر.

الخدمات الحكومية

وأضاف: كل الشركات المعروفة وكل الخدمات الحكومية تعتمد على "دوت إس إيه"، وهناك شركات تعتمد على "دوت كوم" وهذا أول طريق تعرف فيها.

الروابط الوهمية

وأشار: هناك خدمات موجودة أنت قادر تستخدمها للكشف عن الروابط الوهمية، وتوجد خدمات مدفوعة أنت قادر تتواصل معها بالواتساب ويعطيك إياه ويقول لك هذا رابط وهمي ابعد عنه.

رابط احتيالي

وتابع: هناك خدمة مجانية " سي سي" تتواصل في الواتساب ويعطيك رابط وفي حساب الواتساب ترسل له أي رابط مباشرة ويقول لك هذا رابط احتيالي أو معتمد.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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