تراند اليوم : بالفيديو.. أستاذة "تاريخ" تكشف سبب تشبيه الرحالة الإيطالي "غوارماني" نساء قبيلة "عتيبة" ببطلات "حـِمـْيـَر" قديماً

صحيفة الخليج 365: كشفت أستاذة التاريخ الدكتورة دلال الحربي، سبب تشبيه الرحالة الإيطالي "غوارماني" نساء قبيلة "عتيبة" في المعارك ببطلات "حـِمـْيـَر" قديماً.

وقالت خلال لقاء لها مع برنامج "في الصورة" المذاع على قناة روتانا خليجية :" الرحالة الإيطالي عاصر إحدى المعارك بين قحطان وعتيبة، وكان يتابع سير المعركة طوال 6 أيام، وكان متواجدا في الصفوف الخلفية مع النساء".

وتابعت:" كان يراقب النساء، ويرى تشجيعهن للرجال، وفرحتهن بإطلاق الزغاريد عند النصر، وقيامهن بنقل الجرحى من مكان المعركة إلى الخلف"، لافتة إلى أنه مدح نساء القبيلة ووصفهن ببطلات "حـِمـْيـَر" قديماً.