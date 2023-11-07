تراند اليوم : يعيشون في فنادق فاخرة ويمتلكون طائرات خاصة.. "الديلي ميل" تكشف عن ثروات ضخمة لكبار قادة حماس- صور

ترجمة حصرية: قالت صحيفة " الديلي ميل " أن ثلاثة من كبار قادة حماس - موسى أبو مرزوق، وخالد مشعل، وإسماعيل هنية يملكون ثروة صافية تزيد عن 3 مليارات دولار لكل منهم.

كبار قادة حماس

وذكرت الصحيفة البريطانية نقلا عن مجلة الأخبار الألمانية بيلد، هناك أربعة من مسؤولي حماس أصبحوا أثرياء بشكل خاص على مر السنين - الثلاثي أبو مرزوق وخالد مشعل وإسماعيل هنية - بالإضافة إلى رابع يدعى يونس قفيشة ، ويُعتقد أن هنية هو الأغنى بين الثلاثة، على الرغم من تعهده ذات مرة بالعيش على زيت الزيتون وتوابل الزعتر فقط. .

إسماعيل هنية هنية يبلغ من العمر 61 عامًا وأب لـ13 طفلًا، وهو مختبئ منذ عام 2019، ويعيش حياة مرفهة في الفنادق الفاخرة في قطر وتركيا.

وأشارت أنه يتنقل في كثير من الأحيان بين طهران وإسطنبول وموسكو والقاهرة على متن طائرته الخاصة للقاء قادة الدول الصديقة، وكثيراً ما يُرى اثنان من أبنائه معاذ وعبد السلام في منشورات على إنستغرام وهم مستلقين على أسرة الفنادق في إسطنبول أو الدوحة. .

خالد مشعل

و ذكرت الصحيفة إلى أن خالد مشعل (67 عاما) هو الرئيس السابق للمكتب السياسي لحركة حماس ، فر من دمشق هرباً من الربيع العربي في سوريا، ويعيش الآن، مثل هنية، في قطر. ومن هناك يتولى المعاملات العقارية والمالية لصالح حماس ، وعندما فر من سوريا، ذكرت صحيفة بيلد أنه حصل على 1.5 مليار دولار من مقر حماس في دمشق. وتقدر ثروته الصافية بـ 4 مليارات دولار.

موسى أبو مرزوق

وأضافت الصحيفة إلى أن موسى أبو مرزوق، 72 عاماً، هو أحد الشخصيات البارزة الأخرى في حماس. ويعتبر الرجل الثاني في قيادة الجماعة، وهو وزير خارجية من نوع ما ، وبعد أن أمضى 14 عاما في الولايات المتحدة - حيث تم اعتقاله عام 1995 بتهمة أنشطة داعمة للإرهاب وتم ترحيله بعد عامين - انتقل إلى الأردن، ثم إلى سوريا ثم إلى القاهرة في عام 2012.

وعلى الرغم من اعتقاله، فقد احتفظ بأمواله، واليوم ذكرت صحيفة بيلد أن ثروته تقدر بـ 2 مليار دولار، في حين تقدر ثروته بـ 3 مليارات دولار.

قفيشة