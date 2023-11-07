شكرا لقرائتكم خبر عن لم يخبركم بها الأطباء.. اليك طريقة منزلية لعلاج البواسير بالفازلين ! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

البواسير عبارة عن أوردة منتفخة في فتحة الشرج والمستقيم السفلي تشبه الدوالي، ويمكن أن تتطور داخل المستقيم، وهو ما يعرف بالبواسير الداخلية، أو تحت الجلد حول فتحة الشرج وهو ما يعرف بالبواسير الخارجية.

وتتوفر العديد من الخيارات العلاجية الفعالة للبواسير، والتي تساعد على الشعور بالراحة، بجانب العلاجات المنزلية وتغييرات نمط الحياة.في السطور التالية، يوضح "الكونسلتو"، مدى فعالية الفازلين في علاج البواسير، وفقًا لما جاء في موقع"webmd".

علاج البواسير بالفازلين

في الغالب ما تتحسن البواسير بدون جراحة ، ومن هنا تأتي قيمة بعض العلاجات الطبيعية التي قد تكون مفيدة للمرضى، والتي من بينها وضع القليل من الفازلين داخل فتحة الشرج لتقليل ألم التبرز .

كما يمكن استخدم الكريمات أو المراهم المتاحة دون وصفة طبية لعلاج أعراض البواسير، حيث يعد كريم هيدروكورتيزون بتركيز 1% على الجلد خارج فتحة الشرج ( وليس بالداخل) يمكن أن يخفف الحكة أيضًا، لكن لايجب استخدامه لمدة تزيد عن أسبوع إلا إذا قال الطبيب عكس ذلك.

علاجات أخرى للبواسير

1- أخذ حمام دافئ، حيث يلجأ البعض إلى التغلب على أعراض البواسير، من خلال أخذ حمام دافئ، والجلوس في حوالي 3 بوصات من الماء الدافئ لمدة 15 دقيقة أو نحو ذلك ، عدة مرات في اليوم، فقد يساعد ذلك في تقليل التورم في المنطقة وإرخاء عضلة العضلة العاصرة.

2- استخدام المناديل المبللة بعد التبرز، خاصة للأطفال أو قطعة قماش مبللة أو ضمادة طبية.

3- وضع كمادة باردة بسيطة على منطقة الألم لبضع دقائق لتخديرها وتقليل التورم.

4- ارتداء ملابس فضفاضة، التي قد تساعد في خروج نسيج يسمح بمرور الهواء مثل القطن في تخفيف الشعور بعدم الراحة.

5- تناول الأطعمة الغنية بالألياف مع التقليل من الأطعمة المصنعة، فضًلا عن أهمية تناول الخضار والفواكه والمكسرات والحبوب الكاملة في الغالب لتجنب الإمساك.