تراند اليوم : بالفيديو.. استشاري الجراحة "سالم الزهراني": كنت سائق تاكسي ووالدي كان يبيع غنم وإمام مسجد

صحيفة الخليج 365: كشف استشاري جراحة العظام والطب الرياضي الدكتور سالم الزهراني، عن مهنة والده.

وقال الزهراني، خلال مقابلة ببرنامج "ألف ميل": كان والدي يبيع الغنم ويحرج من أجل توفير قوت يومنا، مضيفا: كنت أشتغل سواق تاكسي كي اساعد والدي.

وأكمل: والدي كان إمام مسجد يوم الجمعة وكان لم يجي في السهرة مع الشباب تجده كأنه واحد من الشباب لا يفرق عنهم، وكان إذا رأى غرباء في المسجد يأخذهم يغديهم ويعشيهم.

وتابع: والدي ومجموعة معه من الأشخاص كانوا لما تحصل حوادث طرق يروحون المقبرة يدفنون الموتى بدون مقابل.