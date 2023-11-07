تراند اليوم : بالفيديو: سفير السعودية السابق في اليابان يكشف سبب ضرب أمريكا لليابان بالقنبلة النووية.. وعدد الضحايا الذين سقطوا

صحيفة الخليج 365: كشف سفير المملكة السابق لدى اليابان الدكتور عبدالعزيز تركستاني، سبب اختيار أمريكا لليابان من بين دول المحور لضربها بالقنبلة النووية.

قوة غاشمة

وقال تركستاني عبر برنامج مخيال على القناة السعودية، إنه بعد انتقال اليابان لدول المحور أصبحت قوة غاشمة في جنوب شرق آسيا.

وأضاف أنه حين جاءت القوات الأمريكية في المحيط الهادي لردع اليابان فكبرياء اليابان رفضت الانصياع للأوامر والمصالح الأمريكية.

وبين تركستاني أنه حين كانت البواخر الأمريكية موجودة في بل هاربر في المحيط الهادي استخدمت اليابان الطيران لأول مرة كسلاح للقتال.

العمليات الفدائية

وقرر الإمبراطور وقائد الجيش الياباني وقتها أن يرسل مجموعات فدائية لتفجير نفسها وتدمير البواخر الأمريكية المتواجدة في المحيط مستخدما طريقة الانتحار فكان الياباني يركب الطائرة ويربط نفسه حتى لا يهرب منها ويكون البنزين في الطائرة يكفي فقط للذهاب لا العودة ويربط رأسه بعصبة بيضاء ويجرح نفسه ويضع الدماء عليها كرمز للإمبراطور وعلم البلاد.

الخسائر الأمريكية

وأشار السفير السابق إلى أن الخسائر الأمريكية كانت غير متوقعة، ففكر الرئيس الأمريكي في الانتقام تلك الفترة فكانت أمريكا قد جهزت قنبلة نووية فاختارت مدينة هيروشيما لتفجير القنبلة النووية لتجريبها وليس انتقاما من الشعب الياباني في 6 أغسطس سنة 1945.

استخدام القنابل النووية

وبين أن القنبلة انفجرت في الهواء وليس على الأرض فاتسعت رقعة تفجيرها وقتلت 140 ألف ‪شخص بعضهم ذاب واختفى من قوة الانفجار

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وأكد أن أمريكا كانت مصرة على تركيع اليابان وعدم توسعها فقررت إلقاء القنبلة النووية الثانية في مدينة ناجازاكي بعد 3 أيام وقتل وقتها أكثر من 80 ألف ياباني في 9 أغسطس 194‪5