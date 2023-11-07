تراند اليوم : نتنياهو: إسرائيل ستتولى "المسؤولية الأمنية الشاملة" في غزة لفترة "غير محددة" بعد الحرب

صحيفة الخليج 365- وكالات: قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن إسرائيل ستتولّى لفترة غير محدّدة "المسؤولية الأمنية الشاملة" في قطاع غزة بعد الحرب التي تخوضها حالياً ضدّ حماس، مجدّداً رفضه وقف إطلاق النار قبل إطلاق الحركة سراح الرهائن.

وقف إطلاق النار

وأكد أن إسرائيل لن تسمح بوقف عام لإطلاق النار حتى يتم إطلاق سراح جميع الرهائن لدى حركة "حماس"، قائلاً: "لن يكون هناك وقف لإطلاق النار دون إطلاق سراح الرهائن لدينا"، ومع ذلك، ذكر أنه "منفتح على فترات توقف قصيرة".

وأردف: "فيما يتعلق بفترات توقف تكتيكية صغيرة، ساعة هنا، وساعة هناك. لقد حصلنا عليها من قبل، أعتقد أننا سنتحقق من الظروف من أجل تمكين دخول البضائع لأغراض إنسانية، أو وصول رهائننا"، وأضاف" "لكنني لا أعتقد أنه سيكون هناك وقف عام لإطلاق النار".