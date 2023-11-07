تجدد الأمطار الرعدية على بعض مناطق المملكة اليوم بما فيها محافظات عديدة من مكة المكرمة

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 07 نوفمبر 2023, 5:13 صباحاً

تشير أحدث قراءات الخرائط الجوية إلى توقعات بتراجع رقعة الأمطار الرعدية على المملكة اليوم الثلاثاء، مقارنة بما كان عليه الحال في الأيام الماضية؛ لتتركز حينها على المناطق الجنوبية الغربية والغربية بمشيئة الله. ويُتوقع أن يتجدد تكاثر الغيوم الركامية فترة ما بعد الظهر والمساء من يوم الثلاثاء على الأجزاء الجنوبية الغربية بما فيها مرتفعات: (جازان، وعسير، والباحة) وصولًا لمحافظات عديدة من مكة المكرمة بما فيها الطائف، وقد تطال مجددًا أجزاء من المشاعر المقدسة، وكذلك تطال أجزاء من جنوب المدينة المنورة وغرب منطقة الرياض إداريًّا. وتترافق هذه الغيوم بهطول أمطار متوسطة في أغلبها، ولكنها تكون غزيرة في بعض النطاقات الجغرافية ويصحبها حدوث العواصف الرعدية أحيانًا ونشاط في الرياح الهابطة المثيرة للأتربة والغبار، مع احتمالية جريان الأودية والشعاب وارتفاع منسوب المياه في بعض الطرقات.

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