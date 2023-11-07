المقاومة تدمّر آليات عسكرية إسرائيلية حاولت التقدُّم في خان يونس

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 07 نوفمبر 2023, 5:29 صباحاً

نشرت حركة حماس لقطات مصوّرة لمقاتلين في شبكة أنفاق، تقول إنها في قطاع غزة، وتصدّيهم للقوات الإسرائيلية التي حاولت التقدم شرق خان يونس. وتسعى إسرائيل منذ سنوات إلى تهديم الأنفاق التي تشكل غطاءً، وحصناً منيعاً لمقاتلي حماس، حيث يُشكّل أي غزوٍ بري لقطاع غزة جملة من التحديات أمام عناصر الجيش الإسرائيلي، التي من المرجّح أن تواجه الأفخاخ المتفجّرة والأنفاق التابعة لحماس، ويجب عليها أيضاً تقييم سلامة أكثر من 200 رهينة اختطفها المسلحون. وأظهر التسجيل كذلك، تنفيذ مقاتلي حماس عمليات استهداف دبابات وآليات إسرائيلية من مسافات قريبة للغاية، بقذائف الياسين. وليست هذه المرة الأولى التي تنشر فيها القسام مقاطع فيديو تظهر قيام مقاتليها بتفجير دبابات إسرائيلية متوغلة في غزة، بعضها تمّ تفجيرها من المسافة صفر.

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