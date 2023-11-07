شكرا لقرائتكم خبر عن طقس المملكة اليوم.. استمرار هطول الأمطار.. اعرف أماكنها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء، استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، تؤدي إلى جريان السيول، مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة.

تمتد إلى مرتفعات المدينة المنورة، وكذلك الأجزاء الجنوبية الغربية من منطقة الرياض.

حركة الرياح وارتفاع الموج وحالة البحر

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وجنوبية غربية إلى غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة، تصل سرعة الرياح إلى أكثر من 45 كم/ساعة مع تشكّل السحب الرعدية الممطرة على الجزئين الأوسط والجنوبي.

وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر على الجزء الشمالي، ومن متر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من مترين ونصف، مع تشكّل السحب الرعدية الممطرة على الجزئين الأوسط والجنوبي.

وحالة البحر خفيف الموج على الجزء الشمالي، وخفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تشكّل السحب الرعدية الممطرة على الجزئين الأوسط والجنوبي.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

حالة الطقس اليوم في المنطقة الرياض

يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن تشهد الرين أمطارًا خفيفة، يصاحبها رياح نشطة، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية.

حالة الطقس اليوم في المدينة المنورة

تشهد ينبع أمطارًا خفيفة، مع رياح نشطة، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وارتفاع الأمواج، وصواعق رعدية.

حالة الطقس اليوم في مكة المكرمة

يُتوقع أن تشهد ينبع أمطارًا خفيفة، يصاحبها رياح نشطة، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وارتفاع الأمواج، وصواعق رعدية.

حالة الطقس اليوم في الباحة

تشهد الباحة والعقيق والقرى والمندق بلجرشي وبني حسن، شبورة مائية (ضباب خفيف)، يصاحبها تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية (3 - 5) كيلومترات.

حالة الطقس اليوم في جازان

يُتوقع أن تشهد الدرب أمطارًا غزيرة، مع رياح شديدة السرعة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وارتفاع الأمواج، وصواعق رعدية.

حالة الطقس اليوم في عسير

تشهد بيشة وتثليث أمطارًا خفيفة، يصاحبها رياح نشطة، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية.

حالة الطقس اليوم في نجران

يُتوقع أن تشهد بدر الجنوب وثار وحبونا وخباش ونجران ويدمة، أمطارًا متوسطة، مع رياح شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية.

حالة الطقس اليوم في حائل

تشهد الحائط والسليمى والشملى والشنان والكهفة والمستجدة والبقعاء وحائل وسميراء وغزلانة، شبورة مائية (ضباب خفيف)، يصاحبها تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية (3 - 5) كيلومترات.