شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الأميرة نورة تستعرض مكانة ودور المرأة في الإسلام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استعرضت جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن مكانة ودور المرأة في الدين الحنيف ماضيًا وحاضرًا، وحقوقها التي كفلتها تعاليم القيم الإسلامية ودورها المهم في مسيرة التنمية والتطور في المجتمعات الإسلامية.

يأتي ذلك في معرض الجامعة المصاحب للمؤتمر الدولي حول المرأة في الإسلام "المكانة والتمكين"، الذي تستضيفه المملكة وتنظمه الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي في مدينة جدة

نجاحات المرأة المسلمة

وأوضحت الأمين العام لجائزة الأميرة نورة للتميز النسائي المشرف العام على المعرض د. ابتسام بنت صالح العثمان، أن المعرض يسلط الضوء على نجاحات المرأة المسلمة وإبراز دورها وإسهاماتها في التنمية، والرد على الشبهات والمغالطات التي تستنقص من حقوقها.

وأشارت إلى أن المرتكز الأساسي للمعرض وفلسفته الأساسية، هي انبثاق النور من الأحكام الإسلامية التي عززت مكانة المرأة، وحفظت حقوقها وضمنت لها العدالة والعيش الكريم، بدءًا بتحريم وأد البنات، والتأكيد على حسن رعايتهن، مع حفظ حقوقهن في الميراث، والحق في الموافقة على الزوج، وكفالة الإسلام حقوق الزوجة حيث السكنى والرحمة والمودة.

محطات المعرض

وأشارت العثمان إلى أن المعرض يستعرض في محطته الأولى الأحكام الإسلامية التي عززت مكانة المرأة الإسلامية باستخدام الفنون الإسلامية وجماليات الخط العربي وتقنيات النور.

فيما تستعرض مرحلته الثانية المرأة في التاريخ الإسلامي، إذ تزخر حقب التاريخ الإسلامي من عصر النبوة حتى عصرنا الحالي، بصور عديدة تجسد المكانة الرفيعة للمرأة المسلمة، وإسهاماتها الفعالة في العلوم والفنون والطب والصيدلة والتمريض والأدب، مع تعزيز دور أمهات المؤمنين في مراحل الدعوة السرية والجهرية ورمزية النضج الفكري للمرأة المسلمة، ودورها في حفظ المصحف الشريف.

كما جسّد المعرض في مرحلته الثالثة سيرة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن، شقيقة المؤسس الملك عبد العزيز بن عبدالرحمن آل سعود -طيب الله ثراه -، ملكة الفطنة والبداهة وسيدة الحصافة والنجابة.

وخطت خط سير الرحلة لتمكين المرأة السعودية، مجسدة هذه المرحلة "رحلة تمكين المرأة السعودية - نموذج لتمكين المرأة المسلمة ومشاركتها الفعالة في التنمية الوطنية"، حيث التركيز على الكيانات والأنظمة والتشريعات الداعمة لمنظومة التمكين.

وكذلك القرارات العدلية والبرامج والمبادرات في مجال ممارسة الأعمال، والتعليم والتدريب، والاتصالات وتقنية المعلومات، والصحة، والمشاركة السياسية، والرياضة والعمل وصولًا إلى الفضاء.

خارطة طريق للإصلاحات القانونية

ويشهد المعرض الذي يستمر حتى غد الأربعاء، وضع خارطة طريق للإصلاحات القانونية والمبادرات السياسية، لتعزيز العدالة وتمكين المرأة في المجتمعات الإسلامية، إضافة إلى تبني وثيقة شاملة بعنوان "وثيقة جدة حول المرأة في الإسلام".