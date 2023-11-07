شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان.. مساعدات للتخفيف من الأزمة الإنسانية في جنوب السودان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قدم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مساعدات إنسانية متنوعة للفئات المحتاجة في جمهورية جنوب السودان، للتخفيف من آثار الأزمة الإنسانية الراهنة هناك.

وشملت المساعدات المقدمة، السلال الغذائية والحقائب الإيوائية والخيام والمواد والمستلزمات والأجهزة الطبية، تزن ما يزيد على 240 طنًا.

شكر القيادة الرشيدة

وقدم وزير الشؤون الإنسانية ودرء الكوارث في جمهورية السودان ألبينو أكول أتاك مايوم، شكره نيابة عن رئيس الجمهورية وشعب جنوب السودان، إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - على هذه اللفتة الكريمة والسريعة، التي تأتي استجابة لطلب الحكومة، والتي توثق معنى الأخوة والصداقة بين الشعبين.

وأشاد بالدور الإيجابي لمركز الملك سلمان للإغاثة في إيصال المساعدات.

ويأتي ذلك امتدادًا للدور الإنساني النبيل المعهود للمملكة العربية السعودية بالوقوف مع جميع الدول الشقيقة والصديقة، خلال مختلف الأزمات والمحن التي تمر بها.