"أرامكو السعودية" تُحقق أرباح 122.1 مليار ريال خلال الربع الثالث

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محمد بن مسعود - الدمام - سجلت شركة الزیت العربیة السعودیة "أرامكو السعودية"، صافي ربح 122.1 مليار ريال خلال الربع الثالث مقابل 159.1 مليار ريال في الربع المماثل من العام الماضي بنسبة 23.2%.. جاء ذلك عقب الإعلان اليوم عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر (9 أشهر).

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