انت الان تتابع رئيس "أرامكو": مستمرون في تحديد الفرص الجديدة لتطوير أعمالنا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 07 نوفمبر 2023, 6:30 صباحاً

أكّد رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، المهندس أمين بن حسن الناصر؛ التقدُّم في إستراتيجية النمو، قائلاً: تعزّز نتائجنا المالية القوية قدرة "أرامكو السعودية" على تحقيق قيمة ثابتة لمساهمينا، ونحن مستمرون في تحديد الفرص الجديدة لتطوير أعمالنا، وتلبية احتياجات العملاء. وأضاف: خلال الربع الثالث، تمّ الاتفاق على أول استثمار دولي في الغاز الطبيعي المُسال للاستفادة من الطلب المتزايد على هذا الغاز، إلى جانب الإعلان عن نيّتنا دخول سوق التجزئة في أمريكا الجنوبية. وتابع: تُظهر هذه الاستثمارات المخطط لها، مدى طموحنا، والنطاق الواسع لأنشطتنا، وتنفيذ إستراتيجيتنا بصورة منضبطة. كما أننا مهتمون بالتقدُّم الذي نحرزه، حيث أعتقد أنه سيُكمل توسيع قدراتنا في قطاع التنقيب والإنتاج، ووجودنا المتنامي في قطاع التكرير والكيميائيات والتسويق. وقال: نعتزم مواصلة الاستثمار عبر سلسلة المواد الهيدروكربونية، والاستفادة من أحدث التقنيات لتحسين أعمالنا، وتعزيز تطوير حلول الطاقة الناشئة، وذلك نهجٌ راسخٌ في قناعتنا بأن خطة تحوُّل الطاقة المتوازنة والقوية يجب أن تأخذ في الحسبان احتياجات جميع المناطق الجغرافية، من أجل تجنُّب الفوارق بين مستهلكي الطاقة العالميين".

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