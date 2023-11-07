عالي الخطورة جداً.. تحذيرٌ للأمن السيبراني بخصوص تحديث بمنتجات" أندرويد"

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محمد بن مسعود - الدمام - أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، تحذيراً أمنياً عالي الخطورة جداً، بخصوص تحديث أمني على منتجات Android.

ونشرت Android التحديث الشهري لمعالجة عددٍ من الثغرات في منتجاتها.

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