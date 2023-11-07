انت الان تتابع 35 مئوية.. جدة وينبع تسجلان أعلى درجة حرارة بالمملكة اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 07 نوفمبر 2023, 6:53 صباحاً

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الثلاثاء، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجلت جدة وينبع أعلى درجة حرارة 35 مئوية فيما سجلت السودة 8 درجات. وأوضح المركز أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، في مكة المكرمة والقنفذة 34 مئوية، وكل من جازان وشرورة والعلا 33 درجة؛ فيما سجلت المدينة المنورة ووادي الدواسر والأحساء والوجه والخرج 32 درجة. وحول درجات الحرارة الصغرى جاءت السودة في أدنى القائمة بـ8 مئوية، تليها أبها 11 درجة، والباحة 12 مئوية، والطائف والقريات 13 مئوية، وطريف 14 درجة.. وسجلت السودة أعلى نسبة رطوبة 95%.

كانت هذه تفاصيل خبر 35 مئوية.. جدة وينبع تسجلان أعلى درجة حرارة بالمملكة اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.