انت الان تتابع "لوبيتيغي وجوزيه مورينيو" على رادار نادي الاتحاد لخلافة نونو سانتو حال رحيله ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في :

كشفت تقارير إعلامية عن آخر التطورات داخل نادي الاتحاد بشأن مستقبل البرتغالي نونو سانتو، بعد تراجع أداء الفريق الفني، وهزيمته أمام "القوة الجوية" العراقي بدوري أبطال آسيا.

وتلقّى الاتحاد بقيادة سانتو هزيمة أمام "القوة الجوية" العراقي بنتيجة (2/0)، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

وبحسب ما أفاد به الصحفي الإيطالي "رودي غاليتي"؛ فإن التقييمات داخل نادي الاتحاد ما زالت مستمرة لحسم مستقبل نونو سانتو؛ مشيرًا إلى أن الإدارة لم تتخذ بعد القرار النهائي في مستقبل المدرب.

وقال الصحفي الذي يعمل في "سكاي سبورت" إن مسؤولي الاتحاد بدأوا البحث عن مدرب بديل؛ حيث وضعت الإدارة حتى الآن اسم الإسباني لوبيتيغي، والبرتغالي جوزيه مورينيو، لتولي أحدهما قيادة الفريق الفنية خلال الفترة المقبلة.

ولم يتولَّ لوبيتيغي البالغ من العمر 57 عامًا، منذ رحيله عن تدريب ولفرهامبتون وأندرز الإنجليزي في أغسطس الماضي مسؤولية أي فريق، كما الخليج 365 له تدريب منتخب إسبانيا، وأندية ريال مدريد، وإشبيلية، ورايو فايكانو.