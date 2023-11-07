قرارٌ من جامعة الطائف بتحويل الدراسة المسائية اليوم إلى منصة "البلاك بورد"

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محمد بن مسعود - الدمام - قرّرت جامعة الطائف تحويل فترة الدراسة المسائية، اليوم الثلاثاء، بدءاً من الساعة 12 مساءً، عن بُعد عبر منصَّة "البلاك بورد" في مقر الجامعة بالحوية والفروع الأخرى كافة.

وأوضحت، وفق ما نشرته اليوم، أن هذا القرار أُسّس "بناءً على استمرار الحالة المطرية، وما ورد من المركز الوطني للأرصاد، وحرصاً على سلامة طلبة الجامعة وأعضاء الهيئة الأكاديمية".

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