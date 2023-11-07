نظراً للأحوال الجوية.. تحويل الدراسة عن بُعد للمدارس الليلية والمسائية بمكة المكرّمة

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محمد بن مسعود - الدمام - وجّهت الإدارة العامة للتعليم بمكة المكرّمة، بتحويل الدراسة المسائية والليلية عبر منصة "مدرستي"، عن بُعد؛ نظراً للأحوال الجوية.

وقالت إدارة التعليم، بناءً على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد، وحرصاً من "تعليم مكة المكرّمة" على سلامة الجميع، فقد تقرّر تحويل الدراسة عبر منصة "مدرستي" لهذا اليوم الثلاثاء 23 -4-1445هـ، في جميع المدارس المسائية والليلية في العاصمة المقدّسة ومحافظة الجموم ومحافظة الكامل.

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