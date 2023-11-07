تراند اليوم : أول تعليق من روسيا على التلويح الإسرائيلي بشأن إلقاء قنبلة ذرية على غزة

صحيفة الخليج 365: قالت وزارة الخارجية الروسية، الثلاثاء، إن التصريح الإسرائيلي بشأن الأسلحة النووية يثير العديد من الأسئلة، منها أسئلة حول وجودها في البلاد.

وبحسب ما نقلت وكالة "تاس" للأنباء، أشارت الخارجية الروسية إلى إبلاغ السفير الإسرائيلي في موسكو بأن تصريحات الممثلين الرسميين الإسرائيليين بشأن روسيا غير مقبولة.

وكانت تصريحات وزير التراث الإسرائيلي عميحاي إلياهو، أثارت موجة استنكار دولية وعربية، ما دفع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى تعليق حضوره جلسات الحكومة.