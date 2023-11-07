تراند اليوم : بقيمة 320 مليون دولار.. أمريكا تخطط لنقل قنابل دقيقة التوجيه إلى إسرائيل

صحيفة الخليج 365: قالت 3 مصادر، لشبكة CNN، إن الولايات المتحدة الأمريكية تخطط لنقل قنابل دقيقة التوجيه قيمتها 320 مليون دولار إلى إسرائيل.

وتمت الموافقة على بيع تلك القنابل، التي يمكن تزويدها بنظام تحديد المواقع العالمي (GPS) لتصبح دقيقة التوجيه، لإسرائيل من قبل لجان الكونغرس ذات الصلة منذ عدة أشهر، قبل أن تهاجم حركة "حماس" إسرائيل في 7 أكتوبر.

ووفقا للمصادر والإخطار الرسمي لم تخطر وزارة الخارجية الأمريكية الكونغرس رسميا بأن عملية النقل ستمضي قدما حتى 31 أكتوبر.

ويقول الإخطار الموجه إلى رئيس مجلس النواب، ولجنة الشؤون الخارجية بالمجلس، ولجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، إن "شركة رافائيل يو إس إيه ستنقل القنابل لتستخدم من قبل وزارة الدفاع الإسرائيلية".