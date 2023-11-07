شكرا لقرائتكم خبر عن "الخطوط السعودية".. موقعان رقميان لخدمة ضيوف الرحمن في أمريكا الشمالية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلقت الخطوط السعودية موقعين إلكترونيين لتلبية احتياجات الأسواق في كل من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا فيما يخص الحج والعمرة.

ويمثل ذلك خطوة مهمة لاسيما مع الدور الذي تلعبه "السعودية" كإحدى المساهمين في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، وتحديدًا ما يتعلق بتيسير استضافة 30 مليون معتمر بحلول 2030.

وجاء الإعلان عن إطلاق الموقع الجديد لأمريكا umrahbysaudia.us وكندا umrahbysaudia.ca خلال أول أيام معرض سوق السفر العالمي WTM المقام في مدينة لندن، الذي تشارك فيه الخطوط السعودية.

ويستهدف الموقعان تبسيط عملية التخطيط وحجز عروض العمرة، ما يجعلها أكثر ملاءمة، ومتاحة لكل شرائح ضيوف الرحمن في أمريكا الشمالية.

واجهة سهلة الاستخدام

وستكون الواجهة سهلة الاستخدام من خلال استكشاف مجموعة واسعة من عروض العمرة المخصصة، واختيار تواريخ السفر المفضلة، وإجراء الحجوزات ومختلف خدمات ما بعد البيع.

وستقدم المنصتين الرقميتين معلومات شاملة عن مناسك العمرة ومتطلبات التأشيرة، وخيارات الإقامة والنقل، والتفاصيل الأساسية لمساعدة ضيوف الرحمن في التخطيط لرحلتهم.

ويشرف على تطوير هذه الخدمات فريق من خبراء السفر لمساعدة الضيوف على إنجاز كل المراحل، بما يضمن تجربة سلسة لا تنسى.

تعزيز العلاقة مع الجاليات الإسلامية

وتنظم "السعودية" 17 رحلة أسبوعيًا من المملكة إلى الولايات المتحدة الأمريكية بسعة تقارب 5 آلاف مقعد، بينما تشغل 3 رحلات من المملكة إلى كندا بسعة 894 مقعدًا.

وتسعى إلى تعزيز العلاقة مع الجاليات الإسلامية في قارة أمريكا الشمالية، بما يجعلها الاختيار الأمثل لهم كناقل جوي مفضل.