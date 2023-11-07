شكرا لقرائتكم خبر عن تحويل الدراسة عبر "مدرستي" بالمدارس المسائية في العاصمة المقدسة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت إدارة تعليم مكة المكرمة، تحويل الدراسة عبر منصة "مدرستي" لليوم الثلاثاء، 23 -4-1445هـ في جميع المدارس المسائية والليلية في العاصمة المقدسة ؛ ومحافظات الجموم ؛ والكامل ؛ وبحرة .

وقال حساب الإدارة عبر منصة "إكس": "بناءً على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد وحرصًا من تعليم مكة على سلامة الجميع، فقد تقرر تحويل الدراسة عبر منصة مدرستي لهذا اليوم الثلاثاء 23 -4-1445هـ في جميع المدارس المسائية والليلية في العاصمة المقدسة ؛ ومحافظة الجموم ؛ ومحافظة الكامل ؛ ومحافظة بحرة".

طقس المملكة

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء، استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، تؤدي إلى جريان السيول، مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة.

تمتد إلى مرتفعات المدينة المنورة، وكذلك الأجزاء الجنوبية الغربية من منطقة الرياض.