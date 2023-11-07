أمطار رعدية غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات برد على بعض مناطق المملكة

أصدر المركز الوطني للأرصاد توقعاته لحالة الطقس اليوم، متوقعًا استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، تمتد إلى مرتفعات المدينة المنورة.

كما توقع المركز استمرار هطول أمطار رعدية على الأجزاء الجنوبية الغربية من منطقة الرياض. وحذر المركز من مخاطر هطول هذه الأمطار، والتي قد تؤدي إلى فيضانات مفاجئة، وتشكل السيول، وانقطاع الطرق، وانخفاض الرؤية الأفقية، واضطراب البحر، وحدوث تيارات مائية قوية. ووفقا لواس أهاب المركز بالجميع أخذ الحيطة والحذر، والابتعاد عن مجاري السيول، والالتزام بتعليمات الجهات المعنية.